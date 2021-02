Pepillo Origel habla de la polémica por recibir vacuna en Estados Unidos

La semana pasada Juan José Origel causó una gran polémica tras recibir la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos. Incluso algunos medios internacionales señalaron al conductor de haber viajado solo a recibir la vacuna, por lo que se levantaron rumores de que existirían multas por este tipo de turismo.

Esta mañana el conductor, fue invitado especial del programa matutino ‘Hoy’ para hablar sobre el tema y responder todas las dudas que surgieron. Durante la conocida ‘Mesa de debate’, Pepillo le explicó cómo fue el trámite para recibir la vacuna.

“Yo llego a Miami, como turista, y me dicen ahí, oye ¿por qué no aplicas a ver si te toca la vacuna?, me tocó la suerte”, relató Pepillo aclarando que acudió a su cita con su pasaporte de turista. Pero que sí había una fila larga para quienes esperaban aplicarse la vacuna en caso de que alguien no llegara.