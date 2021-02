Natasha Dupeyrón confiesa que fue víctima de abuso

La actriz y cantante de 29 años usó sus historias breves de Instagram para confesar que fue víctima de abuso. Aunque no dio detalles de su historia se sumó a la lista de mujeres que están rompiendo el silencio para hablar de este delicado tema.

Todo comenzó debido a una invitación que le hicieron a Natasha Dupeyrón para participar junto a otras 18 mujeres en la realización de una canción de empoderamiento femenino. La joven actriz ha sido una fiel portavoz del movimiento feminista que se vive actualmente y ha participado en las marchas que se han organizado en la Ciudad de México.

Durante sus historias breves de la plataforma explicó que de alguna manera buscaba sentía apatía por acudir a la grabación del tema, este martes 2 de febrero. Y reconoció que fue porque la canción le tocó esas fibras emocionales más profundas.

“Me estoy tratando de hacer la muy fresca, porque no quiero ser vulnerable, pero está bien serlo porque somos humanos y todos nos sentimos de la mierda en algún momento. El punto es que la frase era, “no nos vamos a callar” y se repetía un buen de veces y mientras la cantaba me daba cuenta que por eso no quería ir a grabarla”, expresó en una de sus historias.

Explicó se sintió miedo de decir exactamente las palabras de la canción en voz alta porque dice que le “resuenan” y porque se sintió identificada con lo que estaba cantando, pero recalcó que no es fácil levantar la voz y quedarse callada.

“Porque ser valiente requiere de muchas cosas, y porque creo que todo es a su debido tiempo. Porque tú que me estás viendo y quieres hablar pero no sabes cómo hacerlo, todo a es a su debido tiempo, creo que es importante escucharnos primero, entender, perdonarnos, y entender que no es nuestra culpa tener todo en orden y poder decir, esta soy yo y esto viví”, detalló.

Agregó que no es fácil saberse vulnerable, “no es fácil reconocer que se es víctima, ni vivir un abuso”. Pero mandó un mensaje importante a quienes han sido víctimas. Ya que repitió que se requiere de muchas cosas entre ellas el valor y amor propio.

Finalizó su mensaje agradeciendo a todas las mujeres que han levantado la voz y han denunciado, a las que se atreven porque animan a las demás a no quedarse calladas.

Aquí está el mensaje completo de Natasha que se ha viralizado en las redes sociales y está sonando en varios medios de comunicación.