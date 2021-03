Paty Cantú habló de Lu, sus relaciones y su familia con Yordi

Paty Cantú tuvo una reveladora entrevista junto a Yordi Rosado, quien al final de esta dio uno de los mejores regalos a la cantante, un recuerdo que siempre la protegerá a donde quiera que vaya.

La cantante relató cómo fue su niñez y cómo desde que era pequeña tuvo un don para conectar con su parte espiritual, la cual ha podido manejar de la mejor manera.

Su llegada a Lu como parte del dueto que compartía con Mario Sandoval, la hizo convertirse en una persona que iba a luchar contra todo para poder obtener reconocimiento en el medio musical y finalmente sin ayuda de muchos, logró el éxito esperado y llegó hasta el Auditorio Nacional.

Sin embargo, el relató que más conmovió fue la pérdida de su sobrino Richard, quien a pesar de haber partido continúa en su familia, manifestándose para que la cantante y el resto de sus integrantes, sigan viviendo como a él le hubiera gustado.

Otro relato que pocos fanáticos de Paty conocían, es que tuvo una breve relación con el actor Josh Radnor, quien era el amor platónico de la cantante durante ‘How I Met Your Mother’ y tras conocerse a través de correo electrónico, tuvieron una conexión que inició con la canción “Déjame” y terminó con su reciente sencillo “Si yo fuera tú”. (A partir del minuto 45:17)

La cantante ha mostrado su lado sensible a través de la entrevista, como nunca antes lo había hecho, confirmando que en el futuro no solo desea enamorarse si no adoptar, y lanzar a nuevos talentos en la música, así como posicionar a más mujeres en la industria.

¡Mi entrevista favorita!