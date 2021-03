Operan de emergencia a Daniela Alexis ‘La Bebeshita’

Daniela Alexis, quien es mejor conocida como ‘La Bebeshita’ declaró recientemente que tuvo que ingresar de emergencia a un hospital, luego de que uno de sus implantes estuviera a punto de explotar y en poner en riesgo su vida.

La influencer declaró que uno de sus implantes comenzó a dolerle y aunque le mandaron algunos antibióticos, este comenzó a cambiar de color.

“Hace tres años, me operé las ‘bubbies’, confié en el cirujano, confié en que otras influencer, se operaron con él. Pero me las puso mal (…) me tuvieron que reconstruir el seno completamente, cortar mucha piel de abajo, cambiar los implantes, porque ya estaban ponchados”, declaró.