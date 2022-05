Nuevos detalles de ‘Deadpool 3’ con divertida imagen

Fue en mayo de 2018 cuando ‘Deadpool 2’ se estrenó en la pantalla grande y desde entonces se prometió una tercera entrega, sin embargo, un año después Disney anunció la compra de los estudios FOX por lo que existe un verdadero debate por parte de los fanáticos sobre el futuro del personaje.

Como sabrás la irreverencia y el contenido de las películas por su alta violencia la clasificación es para mayores de 16 años, por lo que no se sabe con certeza si el personaje protagonizado por Ryan Reynolds continuará conservando sus tintes sarcásticos y humor negro.

Sin embargo, las redes sociales oficiales del personaje continúan vigentes y ahora han liberado una imagen que da detalles de la tercera entrega. La curiosa fotografía es una referencia que han encontrado los verdaderos fanáticos.

Aparece el simpático Peter, protagonizado por Rob Delaney, con una chaqueta de Mint Mobile con claras referencias de las compañías en las que Ryan Reynolds es propietario como Aviation Gin, Wrexham AFC football, Maximum Effort y MNTN.

