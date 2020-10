Ninel Conde se casará esta semana con Larry Ramos

Durante esta mañana han circulado la supuesta invitación de bodas de Larry Ramos y Ninel Conde, hecho que ha provocado todo tipo de críticas en la red porque aparentemente para la cantante era prioridad arreglar la custodia de su hijo.

Sin embargo, a través de ‘Suelta la Sopa’ se ha confirmado que la boda se llevará acabo el próximo miércoles con pocos invitados que desconocen con quien compartirán este íntimo momento de la pareja.

Ante este panorama, aparentemente Giovanni Medina ha logrado enviar el primer “regalo” o noticia para la pareja y es que su hijo, no podrá estar en la misma habitación o lugar que el prometido de la cantante, hasta que no se demuestre que este no es un peligro para el menor.

Ninel no ha reaccionado ante esta noticia, porque aparentemente esta semana estará trabajando en Estados Unidos, pero algunos de sus seguidores esperan que solo sea un rumor y no una realidad, por el bien de la cantante.

¿Se lo esperaban?