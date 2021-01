Ninel Conde niega complicidad con Larry Ramos

La relación entre Ninel Conde y Larry Ramos ha sido una de las más polémicas en el mundo del espectáculo. Sobre todo porque el empresario está envuelto en un escándalo de fraude y recientemente ha circulado un rumor sobre la complicidad de la cantante en los negocios que realiza su pareja.

Para confirmar o negar estas especulaciones, la actriz fue confrontada por la prensa y evidentemente molesta, Ninel negó estas afirmaciones.

“Ya te contesté esa pregunta, eso no es cierto y no tengo nada que aclarar. Quieres pasar a otra pregunta porque eso ya es muy amarillista, sé que eso te vende a tu programa, pero hay límites de las mentiras, no hay que engañar a la gente”, respondió incómoda a los cuestionamientos insistentes de los reporteros que la entrevistaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México.