Natanael Cano causa revuelo en redes al asegurar que no hay nadie más con más talento que él en México

Uno de los cantantes que sigue causando polémica en redes sociales es Natanael Cano, quien recientemente recibió toda clase de criticas al asegurar que en nuestro país no hay nadie más talentoso que él.

Fue durante una transmisión en vivo de su cuenta oficial de Instagram, que el cantante de 21 años sorprendió con estas polémicas declaraciones.

“Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo” expresó el sonoroense en dicha transmisión, que fue recuperada por otras cuentas y se ha viralizado en Instagram.