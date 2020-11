La Bebeshita sorprende con su look de Selena Quintanilla

Esta semana Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’ participó en el exitoso programa ‘Todos quieren fama’, conducido por Roger González.

La ex participante de ‘Enamorándonos’ no tuvo el mejor desempeño al momento de cantar, sin embargo, sus fanáticos hicieron que pasara a la final de este viernes, además protagonizó una pelea contra Celia Lora, a quien le reclamó por no conocerla.

A pesar de esta pelea, ambas llegaron a la final, pero La Bebeshita se lució este viernes al interpretar el tema de ‘La Carcacha’ de Selena Quintanilla, incluso usó el icónico vestuario morado de la reina del tex-mex.

¡Se veía simplemente guapísima!

Y este es un poco de la presentación de Daniela.