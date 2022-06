Mariah Carey es demandada por los derechos de “All I Want For Christmas Is You”

Demandan a la cantante estadounidense por al menos 60 millones de dólares en daños tras supuesta infracción de derechos de autor de la exitosa canción navideña “All I Want For Chistmas Is You”.

De acuerdo a medios internaciones Mariah Carey fue demandad por derechos de autor del clásico navideño, pues presuntamente infringió los derechos de un tema con el mismo nombre, la cual está escrita por Andy Stone del grupo de pop country Vince Vance & the Valiants.

El autor le está exigiendo a la interprete la cantidad mencionada en daños por supuesta infracción de derechos, enriquecimiento injusto y violaciones de la Ley Lanham.

Stone denuncia que coescribió y grabó la canción “All I Want For Christmas Is You” en 1989, es decir cinco años antes de que el tema de Mariah se lanzara en su álbum Merry Christmas en noviembre de 1994. Estas violaciones tienen un estatuto de limitaciones de tres años según la Ley de derechos de autor.

Esta demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito Este de Luisiana (EU), en el documento alegan que la interprete y Walter Afanasieff, coguionista del tema explotaron la popularidad y el estilo único de la canción de Stone, loque causando “confusión en cuanto a la asociación” de las dos canciones en violación de la Ley Lanham.

Además la denuncia indica que las partes no pudieron llegar a ningún acuerdo sobre el uso del tema “All I Want For Christmas Is You, pues dicen que los acusados no cumplieron con las solicitudes de cese y desistimiento de Stone.

Por el momento, Mariah Carey no ha dado comentarios al respecto.

Mariah Carey podría enfrentar demanda por parte de su hermana