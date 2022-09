Manelyk arremete contra Celia Lora, tras recuperar su cuenta de Instagram

Después de un mes de haber perdido su cuenta verificada de Instagram, la cual acumula más de 15 millones de seguidores, Manelyk realizó una transmisión en vivo para anunciar que tiene ya la tiene de regreso.

En su transmisión, Mane explicó que la razón por la que Instagram le cerró su cuenta y resultó que fue por tener seguidores falsos, sin embargo, esta acción fue hecha por alguien más, la cual pagó por estos followers.

“Yo no sé quién puede tener, digo, tengo varias candidatas, bueno primero voy a dar mi razón porqué no haría esa estupidez, pero las cosas no fueron así, es una estupidez siquiera para mi comprar seguidores falsos. Qué mierda la persona que hizo esto, tuve que pagar para que me regresaran la cuenta”, reveló Manelyk.