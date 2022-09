Post Malone sufre accidente en pleno escenario

A través de las redes sociales circula el momento exacto en el que el rapero de 27 años, cae de manera dramática durante su concierto en en St. Louis en Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron este 17 de septiembre en el Enterprise Center, cuando Post Malone interpretaba el tema “Circle”, cuando cayó por un agujero que había en el piso del escenario, el cual se abrió para que bajara su guitarra.

En las imágenes que circulan en redes sociales se aprecia la aparatosa caída que le impidió levantarse por el intenso dolor en las costillas que sentía por el fuerte impacto que tuvo al momento de caer.

Tras su caída el cantante realizó un video este domingo por la mañana desde el hospital, a través de su cuenta verificada de Twitter, publicó un clip en donde ofreció disculpas por el incidente ocurrido y explicó que todo ocurrió por un descuido suyo al no percatarse del desnivel que se encontraba en el escenario.

Según varios videos que circulan en redes sociales, el rapero continuó con el concierto a pesar del fuerte dolor que sentía, incluso firmó varios autógrafos y posteriormente fue trasladado al hospital.

love you guys so much 💕 pic.twitter.com/eneJWf30fM

— Post Malone (@PostMalone) September 18, 2022