Mamá de Eleazar Gómez envía un mensaje a los seguidores de su hijo

Este 23 de noviembre, Melisa Sánchez, madre de Eleazar y Zoraida Gómez envío un mensaje en vídeo, luego de haber declarado que pronto daría a conocer su postura.

Durante este mensaje se disculpó con algunos medios por no haber podido dar algunas declaraciones durante la audiencia pasada, sin embargo, esta mañana ya se ha viralizado un nuevo mensaje donde confirma su apoyo y su amor a Eleazar.

“Soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral y tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo a dónde él está (…) Tengo muchas ganas de abrazarlo y de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón y que no se olvide nuca de eso, realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador de siempre, siempre ha sido muy pero muy trabajador”, declaró la mamá del actor en este mensaje que fue dirigido a todos los interesados; además de confirmar que el resto de sus hijos también están pendientes del caso.