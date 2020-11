Cynthia Urías habría recibido un mal trato de Lupita Jones

Algunas ex reinas de bellezas han dado su opinión acerca de cómo es trabajar de la mano con Lupita Jones, quien aparentemente ejerce violencia pasiva en todas las modelos que pasan por la institución que representa. Pero desde hace unas horas se ha difundido que Cynthia Urías recibió un mal trato por parte de la ex Miss Universo.

A través de una entrevista a TVyNovelas, la conductora relató el momento en el que se entrevistó con Lupita Jones, quien aparentemente elegiría a la candidata de la Ciudad de México en el concurso de belleza a nivel nacional.

“Aunque nunca había sido mi hit participar en un concurso de belleza, se me hizo padre ir y poder conocer a Lupita Jones, porque yo era su fan, soñaba con conocerla, venía recién desempacada de mi ciudad natal, Los Mochis, Sinaloa, y me apantallaba”, declaró.

Pero tras entrar a la entrevista, la ex reina de belleza la hizo sentir mal, ya que no pasaron ni cinco minutos, cuando le dijo que no servía para el medio.

“Me hizo sentir como una cucaracha, porque cuando entré al salón del CEA para que me viera, nunca levantó la mirada, todo el tiempo me estuvo viendo los pies, mi entrevista fue de un minuto, ella estaba revisando unas carpetas y sin verme me dijo:’No me sirves, gracias”, detalló la conductora.

Aparentemente para Lupita, Cynthia era una mujer fea y consideró que tendría que hacerle muchas operaciones para que pudiera concursar en el certamen.

Esto la afecto severamente porque tras sus palabras, se obsesionó con su físico y se sintió una de las mujeres más devaluadas.

Aunque más tarde relató su experiencia a algunos compañeros, Lupita Jones afirmó no conocer la anécdota y por supuesto, negó haberla tratado mal. Actualmente, Cynthia es una de las conductoras más queridas y luego de la polémica desatada, apoya incondicionalmente a quienes han alzado la voz por este caso.

Con información de TVyNovelas.