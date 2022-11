Maluma se molesta y abandona entrevista al ser cuestionado por su actuación en Qatar

El Mundial de Qatar está a punto de arrancar y además de dar de qué hablar por el espectáculo deportivo, muchos temas sobre la cultura del país han causado una verdadera polémica para los medios internacionales y los turistas, tal es el caso de la prohibición de la venta de alcohol en los estadios o la vestimenta.

Además este evento deportivo conjunta al mundo de la música, durante años, algunos temas se han convertido en himnos en cada copa del mundo y esta ocasión el show de la inauguración causó gran polémica tras la cancelación de Dua Lipa y Shakira.

Sin embargo, esta semana se reveló que el tema oficial del Mundial “Tukoh Taka”, está a cargo de Maluma, Nicki Minaj y Myriam Fares, quienes actuarán este domingo en la inauguración del evento deportivo y durante una entrevista, el colombiano vivió un momento muy incómodo.

View this post on Instagram

A través de las redes sociales se ha viralizado un video que muestra cómo Maluma abandona una entrevista en vivo de la televisión pública israelí Kan TV, al ser cuestionado por su opinión acerca de las recientes cancelaciones y las acusaciones que recibe Qatar sobre derechos humanos.

“Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo voy para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando al fútbol también”, dijo el colombiano y ante la insistencia del presentador se “¿Tengo que responder a esa pregunta?”. Viendo que el periodista no dejaba el tema, el colombiano acabó levantándose y yéndose, al tiempo que acusaba al presentador: “Eres grosero”.