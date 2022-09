Gustavo Adolfo Infante protagoniza agarrón con Joanna Vega-Biestro en vivo

Fue la mañana de este jueves 8 de septiembre cuando el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante protagonizó una pelea en vivo y arremetió en contra de Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

Después de comentar una nota sobre Giovanni Medina y sus declaraciones acerca de su relación amistosa con Sherlyn, cuando Infante leyó un mensaje que le habría mandado el político, razón por la que comenzaron a burlarse Alex Kaffie y Joanna Vega-Biestro.

Esto provocó que el conductor se saliera de sus casillas y atacara a sus compañeras asegurando que lo estaban desacreditando, incluso amenazó a Joanna diciendo que pediría a la empresa que la sacaran del programa.

“Yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mi o que quite a Joanna”, expresó el conductor mientras sus compañeros trataban de decirle que nadie lo desacreditó.