Luisito Comunica confiesa que compra asientos de más en el cine para que no lo molesten

El realizador de contenidos, Luisito Comunica confesó en una reciente entrevista que es muy especial cuando va a ver una película y dio a conocer lo que hace cuando acude a las salas de cine.

Fue durante la promoción de la película ‘Sonic 2’, película en la que Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido en redes sociales como Luisito Comunica le presta la voz a Sonic, el personaje principal del filme y en la que Ben Schwartz es quien hace el doblaje en inglés.

Durante la conversación con Gaby Meza, el influencer detalló que compra dos asientos a cada lado en una sala convencional y en las VIP compra un asiento, con el fin de no ser molestado con la gente que acude al cine y es que reveló que le molesta el ruido que hacen las personas.

“Te voy a hacer una confesión que no me enorgullece, yo la verdad tengo un muy mal hábito, la verdad, muy mal hábito, que ojo, solamente afecta cuando son películas muy cotizadas, cuando no yo creo que hasta le beneficia a todos, nadie se afecta, pero yo la verdad, compro siempre, supongamos que voy con mi novia, o amigo, no compro dos asientos compro cuatro o hasta seis, la verdad es que soy bien especialito”, confesó.