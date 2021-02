Líder de Zona Rika habla de la muerte de su hermano Jaime

El asesinato de Jaime Cruz, vocalista de Zona Rica, ha cimbrado a toda la comunidad y a su familia. Recientemente Gustavo Cruz, hermano y líder de la agrupación, dio a conocer que está consternado por esta trágica muerte.

A través de una entrevista con ‘De primera mano’ confirmó que desconoce cuál fueron los motivos por los que su hermano fue asesinado, y descartó que quiera conocer las causas de este asesinato.

“De fechas no se puede hablar, porque eso es falso. Todo evento, la gente, los clientes, la gente que le gusta la agrupación, todos saben que es conmigo. Yo soy en el autorizó los contratos, entonces no fue eso (…) con la agrupación no tiene nada que ver”, declaró Gustavo.