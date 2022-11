Liberan la lista completa de los nominados a los premios GRAMMY 2023

Una de las ceremonias más importantes que premia a la música, es sin duda alguna los premios GRAMMY o GRAMMYs y se llevarán a cabo el próximo 5 de de febrero.

A través de sus redes sociales se anunció a los nominados para la edición número 65, la cual se llevará a cabo desde el Crypto.com Arena ubicado en Los Ángeles, el anuncio contó con la participación del cantautor y pianista John Legend, Machine Gun Kelly, Cyndi Lauper y el dúo Dan + Shay.

El periodo considerado para las nominaciones abarcó desde el viernes primero de octubre de 2021 hasta el viernes 30 de septiembre de 2022.

Publicidad

Publicidad

Esta es la lista completa de nominados a los Premios GRAMMY 2023

Mejor presentación pop en solitario

“Easy on Me” – Adele

“Moscow Mule” – Bad Bunny

“Woman” – Doja Cat

”Bad Habit” – Steve Lacy

”About Damn Time” – Lizzo

”As It Was” – Harry Styles

Mejor presentación dúo/grupo pop

“Don’t Shut Me Down” – Abba

”Bam Bam” – Camila Cabello & Ed Sheeran

”My Universe” – Coldplay & BTS

”I Like You (A Happier Song)” – Post Malone & Doja Cat

”Unholy” – Sam Smith & Kim Petras

Mejor álbum pop vocal

“Voyage” – Abba

”30” – Adele

”Music of the Spheres” – Coldplay

”Special” – Lizzo

”Harry’s House” – Harry Styles

Mejor álbum pop latino

“Aguilera” – Christina Aguilera

”Pasieros” – Rubén Blades & Boca Livre

”De Adentro Pa Afuera” – Camilo

”Viajante” – Fonseca

”Dharma+” – Sebastián Yatra

Mejor álbum de música urbana

“Trap Cake, Vol. 2” – Rauw Alejandro

”Un Verano Sin Ti” – Bad Bunny

”Legendaddy” – Daddy Yankee

”La 167” – Farruko

”The Love & Sex Tape” – Maluma

Mejor video musical

“Easy on Me” – Adele

“Yet to Come” – BTS

“Woman” – Doja Cat

“The Heart Part 5″ – Kendrick Lamar

“As It Was” – Harry Styles

“All Too Well: The Short Film” – Taylor Swift

Canción del año

Easy on Me – Adele

Break My Soul – Beyoncé

Just Like That – Bonnie Raitt

God Did – DJ Khaled & Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

ABCDEFU – Gayle

As It Was – Harry Styles

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

About Damn Time – Lizzo

Bad Habit – Steve Lacy

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film) – Taylor Swift

Mejor álbum regional (Incluido tejano)

“Abeja Reina” -Chiquis

“Un Canto por México (El Musical)” – Natalia Lafourcade

“La Reunión (Deluxe)” – Los Tigres Del Norte

“EP #1 Forajido” – Christian Nodal

“Qué Ganas de Verte (Deluxe)” – Marco Antonio Solís

Grabación del año

“Don’t Shut Me Down”- ABBA

“Easy on Me” – Adele

“Break My Soul” – Beyoncé

“You and Me on the Rock” – Brandi Carlile & Lucius

“Woman” – Doja Cat

“As It Was” – Harry Styles

“The Heart Part 5″ – Kendrick Lamar

“About Damn Time” – Lizzo

“Good Morning Gorgeous” – Mary J. Blige

“Bad Habit” – Steve Lacy

Álbum del año

Voyage – ABBA

30 – Adele

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Renaissance – Beyoncé

In These Silent Days – Brandi Carlile

Music of the Spheres – Coldplay

Harry’s House – Harry Styles

Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Good Morning Gorgeous (Deluxe) – Mary J. Blige

Lo más visto en Publimetro TV:

Christian Nodal recibe críticas tras beber Tequila en sus trofeos Grammy