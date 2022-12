Laura Flores se quita la peluca en programa en vivo

La actriz y conductora, Laura Flores sorprendió al público después de que en pleno programa en vivo, se decidiera quitar la peluca y mostrar su cabello corto.

Laura Flores lució su cabello al natural en el que se aprecian sus canas, esto mientras daba un discurso de aceptación, esto después de que la también presentadora Francisca Lachapel se cortara el cabello en una transmisión en vivo.

Recientemente, Laura Flores, sufrió un aparatoso accidente, expresó que se debía “andar ligero” por la vida, esto mientras se quitaba la peluca rubia.

“Como en esta vida hay que andar ligero de peso, yo les voy a decir que yo también he decidido”, expresó Lau, quien se mostró además conmovida: “Nuestra queridísima Francisca Lachapel nos dio una lección de vida, una lección que nos viene bien a todos por igual… hizo declaraciones que, la verdad, me conmovieron muchísimo, nos mandó un mensaje superlindo, profundo… para mí es maravilloso vivir ligero, no tener presiones, no tener prejuicios, que nada te frene”.