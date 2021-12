Lanzan nuevo tráiler de la secuela de ‘Sex and the City’

La plataforma de streaming HBO estrenó tráiler de ‘And Just Like That…‘, la secuela de la recordada serie ‘Sex and the City’ que volverá a contar con la actuación de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Esta nueva serie tendrá 10 episodios y se estrenará el 9 de diciembre en HBO Max, liberando solo dos capítulos. El resto se lanzará semanalmente, uno por semana.

Después de 11 años de haber grabado juntas la última película ‘Sex and the City 2′, este trío regresa para compartir sus historias en Nueva York.

Junto con Parker, Kristin Davis ha regresado como Charlotte y Cynthia Nixon una vez más interpreta a Miranda. Kim Cattrall ha optado por no volver como la favorita de los fanáticos, Samantha, debido a problemas que han sido bien documentados a lo largo de los años.

En este tráiler ‘Sex and the City’ revela que las tres mujeres todavía están casadas, al menos por ahora. Se destaca a Big entrenando en una bicicleta estática en su lujoso departamento en Manhattan, besando a Carrie y diciéndole: “Recuerdo cuando guardabas tus suéteres en la estufa”.

