Kunno se arrepiente de decir que es una “celebridad” y corrobora que es “tiktoker”

El joven popular en Tik Tok, Kunno, aseguró que se arrepiente de decir que era una celebridad, pues después de haber hecho una declaración en la que explica que él es un artista, miles de internautas se le fueron encima.

“Hoy en día ya no me considero tiktoker, yo la verdad me considero lo soy: una celebridad y un artista”, fue su confesión hace algunos meses.