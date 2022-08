Cynthia Klitbo trabajará junto a Gaby Spanic en le reality ‘Secretos de Villanas’

Fue la semana pasada cuando Cynthia Klitbo respondía a la polémica que vivió con Niurka Marcos y Juan Vidal, que anunció un nuevo proyecto junto a varias mujeres famosas y es hasta ahora que se revela de qué se trata.

Por medio de la cuenta oficial de la revista ‘People en español‘ se publicó un video promocional de este nuevo proyecto, el cual lleva por nombre ‘Secretos de villanas’, el cual reúne a un gran elenco.

Se trata de las actrices Geraldine Bazán, Gaby Spanic, Sabine Moussier, Cynthia Klitbo, Sarah Mintz y Aylin Mujica. De acuerdo a la misma publicación, este nuevo reality show se transmitirá por Canela TV y se estrenará en el mes de octubre.

“Yo soy easy going [tranquila] y las otras villanas son bastante intensas. Eso no significa pelar. No siempre estás de acuerdo con todo y eso es lo rico”, es una de las confesiones de Geraldine Bazán.