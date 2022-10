Kim Flores confiesa que Edwin Luna le fue infiel

Una de las participantes más polémicas dentro del reality show ‘Rica, Famosa, Latina’, es sin duda alguna, Kim Flores y recientemente dio de qué hablar al hacerle una fuerte confesión a Mayeli Alonso.

Kimberly contó un doloroso momento que vivió y que la quebró por completo, pues confesó que Edwin Luna le fue infiel, fue durante una platica entre amigas que las famosas hablaron de las infidelidades que han pasado durante su vida.

Por su parte, Mayeli dijo que en su relación pasada intuyó que le fueron infiel, sin embargo, nunca lo comprobó y durante esta confesión, Mayeli no se quedó con la duda y le preguntó a Kimberly Flores si Edwin Luna le había sido infiel.

La modelo de origen guatemalteco reveló que su esposo estuvo a punto de serle infiel, ya que agregó que al principio de su relación hubo detalles con el vocalista de la Trakalosa de Monterrey, incluso él mismo le confesó lo que estuvo a punto de hacer.

“Cuando me lo confesó si me quebró, sí me dolió. Desde que tú entras a palabras con otras personas ya hay se puede decir una infidelidad”, expresó la modelo.