Nuevo ‘Ken Humano’ se realiza su operación número mil

Un hombre estadounidense, se ha convertido en el nuevo ‘Ken Humano’ y se ha sometido a tanta cirugías que ya alcanzó la número mil.

Se trata de Justin Jedica, un joven que se ha operado los pómulos, la nariz, los labios, el mentón, el pectoral, los brazos y el abdomen, actualmente está presumiendo su nueva cirugía para aumentar el tamaño de sus piernas.

“¡Ve mi más nueva de las cirugías innovadoras, el aumento de pierna de 8 piezas! Sí, ¡pedí toda la comida familiar a la vez! Hooked on the Look captura el viaje entre el Dr.Eppley, mi familia y amigos mientras hacemos historia en la cirugía plástica una vez más”, escribió en la publicación donde comparte la noticia de su nueva cirugía.

Justin ha alcanzado un número récord en cirugías con la intervención número mil, en la que introdujo en sus piernas ocho implantes, cuantro en cada pierna para que luzcan igual que las del famoso muñeco. Pero se trata de la primera persona en el mundo en recibir tantos implantes en una misma operación.

De acuerdo al programa ‘Hooked on the look’, del canal Truly Show, Justin reveló que fue “hace 10 años tuve la idea de hacerme un aumento de piernas. Ha sido muy emocionante porque nunca antes nadie lo había hecho. Quedaré en los libros de la cirugía estética”.

Por su parte el cirujano Barry Epley, quien realizó la operación, explicó que Jedica ahora tiene en todo su cuerpo 23 implantes.