Julio Preciado critica a los nuevos cantantes de regional mexicano

En una reciente entrevista, el ex vocalista de la ‘Banda el Recodo’ manifestó su opinión de los cantantes que beben mientras se encuentran en el escenario.

Estas declaraciones causaron revuelo en en sociales y aseguran que mandó una indirecta a Eduin Caz.

Sin duda alguna Julio Preciado, es una de las leyendas del regional mexicano, con una larga trayectoria y gracias a su experiencia ha mostrado su desacuerdo con los nuevos cantantes, a quienes criticó por tomar mientras están haciendo conciertos o presentaciones, ya que lo considera como una falta de respeto a sus fanáticos.

Lo anterior lo dijo durante la alfombra roja de un evento en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, organizado por la estación de radio La Raza 97.9, cuando le preguntaron su opinión sobre las nuevas generaciones de la música regional mexicana.

El ex vocalista de Banda el Recodo destacó que no le gusta que le falten al respecto al público con sus acciones, pues indicó que hay varios que se suben a dar show bebiendo y hasta consumiendo otras sustancias. “Hay cosas que no me gustan, no me gusta que le falten al respeto al público, no me gusta que se suban a quemar marihuana arriba del escenario, no me gusta que están tomando tanto”, destacó en una breve entrevista.

“Creo que la vieja guardia, me incluyo en ella, ahorita que soy de los precursores de esa vieja guardia, siempre hay un respeto con el público, siempre lo teníamos, jamás nos subíamos en las ‘garras’ que se suben a trabajar, vean a Julio Preciado en estos momentos”, señaló mientras presumía su traje.

“Nosotros tenemos la obligación de hacer que se divierta la gente, pero llega el momento que el artista se está divirtiendo más que la propia gente, porque se pone hasta la madre de alcohol, se ve muy mal, la verdad”, señaló en su comentario.

