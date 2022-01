Juanes confiesa que odia las redes sociales

El cantante colombiano, Juan Esteban Aristizábal Vásquez, mejor conocido como Juanes, causó revuelo a través de su cuenta verificada de Instagram al hacer una confesión sobre las redes sociales.

Al parecer llevaba discutiendo el tema con su esposa, Karen Martínez, quien no dudó en expresar su punto de vista, incluso se burló del cantante, pues aseguró que odia todo lo que implican las redes, aunque admitió que a veces sí le gusta “chismosear”.

“El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto… no odio la gente, odio las redes sociales, lo que implica eso, lo que hay que hacer, pero Doña Cecilia, ama las redes sociales y mis hijos aman las redes sociales. Entonces claro, todo el día es lo mismo, yo diciendo, pero qué mierdas me invento, no yo no quiero inventarme nada más” explicó el cantante.