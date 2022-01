Grettell Valdez le amputarán parte de su dedo para evitar cáncer

Años atrás, Grettell Valdez dio a conocer que padecía cáncer y nuevamente está batallando con esta terrible enfermedad, por la cual perderá parte de su dedo.

En una reciente entrevista, Grettell informó que se tendrá que someter a una intervención quirúrgica para que le retiren parte de su dedo pulgar ya que después de acudir a una revisión, una nueva afectación apareció.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo: ´Hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar’, le dije ‘ok’”, explicó la actriz.