Durante las últimas horas de este fin de semana, José Ron confirmó que había sufrido la picadura de un alacrán, preocupando a sus seguidores de inmediato.

Pese a que fue un momento que lo hizo temer por su vida, finalmente habló sobre lo sucedido y entre risas, pidió siempre revisar sus camas antes de dormir.

“Estoy como nuevo (…) quedó el susto, no pasó a mayores, quiero agradecer a todos ustedes por sus mensajes, muestras de cariño, todo lo que me mandaban, su buena vibra, créanme que pasan muchas cosas por tu cabeza. Nunca me había picado un alacrán, no se siente nada chido, no deseo que a nadie le pique un alacrán”, declaró.