José Madero, ex vocalista de PXNDX, destruye flores que le regaló una de sus fanáticas

El exvocalista de Panda ha dado de qué hablar después de que rompiera unas flores que una de sus fanáticas le regaló en uno de sus recientes conciertos.

Por medio de un video de TikTok se ha exhibido el comportamiento que tuvo José Madero con una fanática.

Fue la usuaria de TikTok @lizet_gg quien publicó el clip con la siguiente leyenda: “Mi amiga emocionada comprándole girasoles a José Madero” y en la descripción del mismo se burló con el siguiente texto: “Jajaja quedó” y un emoji de un payaso.

En el video aparece José Madero cantando “Sin Ampersand”, toma las flores, y las destruye, azotandolas en el piso en repetidas ocasiones.

Usuarios de la misma plataforma comenzaron a criticar el hecho, pero los fanáticos de Madero salieron a la defensiva del cantante, pues explicaron que eso es parte del show. Incluso la misma usuaria que compartió el clip detalló que de eso se trata.

“Tiktok no me deja anclar el comentario de mi amiga dando contexto! Pero el video se hizo con afán de cura en ningún momento para tirarle a José. Mi amiga es súper fan, no se agüitó por lo de las flores, al contrario ella ya sabía lo que pasaría si las aventaba. La idea del tiktok fue mía”, escribió la usuaria.