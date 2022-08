Aseguran que Cazzu le fue infiel a Christian Nodal

A través de las redes sociales está circulando un video en el que la rapera aparece muy cariñosa con otro hombre y rumores señalan que le es infiel a Christian Nodal.

Desde hace unos meses el cantante de música regional mexicana inició un romance con la argentina el cual ha sido uno de las relaciones más polémicas del momento y ahora ha dado de qué hablar.

Se trata de un clip en el que aparece Cazzu junto a un misterioso hombre de manera cariñosa y se alcanza a escuchar decir a la rapera un “te amo, baby”, mientras abraza y besa en la mejilla al joven.

El clip ha levantado varias sospechas sobre una supuesta infidelidad a Christian Nodal y si ya terminaron su relación.

A day in a life with @cazzuoficial! Stay tuned for more amazing moments to come from her 🥰✨#Cazzu #thursdayvibes pic.twitter.com/XHTvarflk3

— Acoustyle Communications, LLC (@AcoustyleComm) July 28, 2022