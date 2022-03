José Eduardo Derbez confiesa que recibió cachetada de Eduardo Yáñez

La carrera de José Eduardo Derbez ha evolucionado dentro de la televisión, incluso ahora protagoniza la serie ‘Mi tío’, la cual está disponible a través de la plataforma Prime Video y en una reciente entrevista el actor reveló algunos secretos de la filmación.

Fue para el canal de YouTube del Escorpión Dorado, que José Eduardo habló de este nuevo proyecto, en el que compartió créditos con Eduardo Yáñez, mismo con el que protagonizó un par de escenas un poco violentas.

“Hay una escena en donde él me avienta contra una pared y estábamos filmando ya la escena se le pasó un poco la mano y cuando me avienta contra la pared rompió la pared conmigo”, explicó y también recordó una bofetada: “otra escena y no estaba montada una cachetada y agarra él y en plena filmación, mocos, me da un cachetadón, sí lo ameritaba pero no lo habíamos montado así y cuando me da el cachetadón fue así ‘pareme wey ¿qué pasó?’ “.