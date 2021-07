Jorge Falcón se retira de los escenarios, tras 50 años de carrera

Jorge Falcón anunció hace unas horas su retiro de los escenarios, tras pasar 50 años regalando risas a millones de mexicanos.

Por medio del programa de Gustavo Adolfo Infante, el comediante confirmó que luego de haber vivido con COVID-19, ha decidido retirarse de los escenarios por medio de una última gira en la República Mexicana.

“Me retiro parcialmente porque me quedó en mi canal de YouTube (…) ya no voy a trabajar de giras, ya me cansé”, declaró a los micrófonos del canal de la plataforma.