Joey King anuncia su compromiso

Fue en diciembre de 2020 cuando Joey King anunció su relación con su actual pareja, el director de cine Steven Piet, después de mantenerla bajo reserva durante casi medio año pues la joven actriz había mantenido una relación con su co-protagonista en el ‘Stand de los besos’ Jacob Elordi bajo el ojo público.

Después de casi dos años de relación, Joey King de 22 años ahora ha anunciado su compromiso con Steven Piet de 28 años. Fue a través de sus respectivas cuentas oficiales de Instagram, que la pareja anunció que se van a casar.

“Nunca supe que la felicidad podría ser tan poderosa que puede quitar el aire de tus pulmones, abrumando cada parte de ti que no puedes evitar sentir tus ojos llenos de alegría innegable. Nunca supe que la presencia y el corazón de una persona podrían sentirse como un verdadero hogar. Nunca supe que el amor podría ser tan incuestionablemente hermoso. Nunca lo supe hasta que llegaste tú. La fecha fue el 2/2/22 cuando me pediste que me casara contigo y me convertiste en la mujer más afortunada del mundo. Te amo más de lo que una leyenda de Instagram podría hacer justicia. Salir contigo para siempre suena como un verdadero sueño, así que hagámoslo”, escribió Joey en la plataforma.