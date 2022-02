Jawy Mendez rompe le silencio y habla de su ruptura con Manelyk

Después de que Manelyk ventilara algunos detalles de su ruptura con Jawy Mendez, el ex participante de ‘Acapulco shore’ decidió romper el silencio tras más de medio año de haber confirmado la noticia de que su relación con la influencer terminara.

Fue para el programa de YouTube ‘Vaya vaya’, del periodista de espectáculos Gerardo Escareño que Jawy decidió ofrecer sus primeras declaraciones sobre la ruptura con Mane, asegurando que nunca le fue infiel, aunque no quiso dar detalles explicó que entiende la molestia de Manelyk al saber información sin contexto.

“Mi versión no la van a saber, creo que es mejor guardarme y resevarme mi versión, porque cuando no hay a quién demostrarle algo, no lo tienes que hacer, mientras tú sepas bien quién eres, tus cercanos sepan bien quién eres, qué hiciste y qué no hiciste, basta con eso. Tampoco culpo que ella piense eso, si hay algo así pero hay una diferencia de tiempos, pero como ya no quiero recuperar nada, no tengo porqué solucionarlo”, esxplicó.