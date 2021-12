J Balvin celebra premio al mejor artista “Afro Latino” y recibe miles de críticas en la web

El cantante colombiano, José Álvaro Osorio Balvín, mejor conocido como J Balvin se encuentra en una nueva polémica después de que celebrara un premio por medio de su cuenta oficial de Instagram.

Y es que usuarios de la web consideran que se está apropiando de la cultura pues fue premiado como el ‘Mejor Artista Afro Latino del año’ por el African Entertainment Awards USA.

Aunque J Balvin compartió con agradecimiento este reconocimiento, lo eliminó de su cuenta verificada de Instagram al recibir cientos de criticas por parte de sus seguidores y usuarios de la plataforma.

This is so embarrassing I still can’t believe African entertainment music awards nominated J Balvin as “Afro-Latino” of the year 😩😩 when there’s so many talented actual Black Latinos in the industry 🤕. pic.twitter.com/iZI253a1Cx

— 🇨🇴 (@laurita_tweets) December 27, 2021