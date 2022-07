J Balvin vuelve a la polémica al excluir a Shakira en su homenaje a colombianos

Los fanáticos de Shakira explotaron en contra de J Balvin después de que el colombiano compartiera un video en su cuenta oficial de Instagram, donde rindió homenaje a los colombianos que han marcado historia en cualquier ámbito.

El clip fue compartido debido a los festejos de la independencia de Colombia.

En su video aparecen estrellas como Sofía Vergara o Karol G, sin embargo, cuando tocó hablar de su actuación en el Super Bowl, simplemente excluyó a Shakira, quien acompañó a Jennifer Lopez en el escenario durante el show del medio tiempo.

El clip fue aplaudido por varios fans del reggeatonero, sin embargo, también recibió fuertes criticas por dejar de lado a su compatriota Shakira.

“Y ¿dónde dejas a Shakira? Que mal”, “Su envidia se le nota a kilómetros, mire que no reconocer a Shakira… Usted es un mal agradecido, no entiende todo lo que @Shakira trabajó para abrirle las puertas a todos los artistas que llegaron después que ella, pero no importa, al final Shakira será recordada por los siglos de los siglos, mientras que otros quedarán en el olvido”, “Te hizo a falta muchos que han dejado muy en alto nuestro país @falcao @carlosvives @shakira @triplecibarguen #garciamarquez”, “@jbalvin Te faltó la Reyna @shakira”, “Shakira es tu patrona”, “No hay Shakira, no hay like”, “Shakira puso a Colombia en el mapa”, son algunos de los comentarios que recibió Balvin.