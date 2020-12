Irina Baeva habla sobre el vídeo de Gabriel Soto

Durante el inicio de esta semana, un vídeo íntimo de Gabriel Soto se viralizó por algunas redes sociales y aunque pocos vieron el contenido de esta grabación, el actor pidió no difundir este clip que podría afectar a sus hijas e incurrir en un delito.

Muchos medios de comunicación afirmaron que era un vídeo para Irina Baeva, sin embargo, la actriz confirmó que eso pasó cuando no estaba con Gabriel.

“Oigan no, miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente”, declaró Irina a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.