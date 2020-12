Integrante de Grupo Firme confirma que es gay

Hace unos días el Grupo Firme estrenó el videoclip oficial de su sencillo “Enloquéceme” un tema protagonizado por Jhonny Caz, hermano de Eduin Caz y el cual ha desatado todo tipo de teorías sobre la orientación sexual.

En este vídeo aparece como protagonista Jhonny Caz, quien se enamora aparentemente de una de sus compañeras de su escuela, sin embargo, al final el cantante se queda con la persona que le gusta en realidad.

El vídeo generó todo tipo de comentarios que especulaban con la orientación de Jhonny, quien finalmente decidió hablar del tema con sus seguidores y junto a su hermano.

Jhonny confesó que para él y su familia no es un problema hablar de su sexualidad y que aunque es gay nunca ha tenido la necesidad de “salir del clóset”, pero este era momento de platicarlo con los seguidores.

“Yo en un principio cuando entré al Grupo Firme te pregunté que onda con el tema y tú me dijiste que no había pedo, y como yo toda la vida lo he tomado con una normalidad muy grande porque lo sabe tanto mi familia, nuestros compañeros y ahora todo el mundo, lo vi muy natural y no vi importante que se anuncie”, confirmó el hermano de Eduin.