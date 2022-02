Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire recrean meme de ‘Spider-Man’

Sin duda alguna ‘Spider-Man: No Way Home’ se ha convertido en un éxito y ha batido récords en taquilla, ahora Sony ha decidido promocionar el lanzamiento del formato digital de la manera más icónica.

Los fanáticos han agradecido la manera en la que Sony Pictures anunció el lanzamiento de la película en Blu-ray, 4K y digita, ya que lo hicieron recreando el famoso meme de los diferentes superhérores señalándose.

A través de las redes sociales oficiales de la cinta se dio a conocer que el lanzamiento digital de ‘Spider-Man: No Way Home’ será el 22 de marzo, mientras que en 4K UHD y Blu-ray es para el próximo 12 de abril.

of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12!

Pre-order now: https://t.co/Rythp0WfkU pic.twitter.com/pOmV6y3lJr

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 23, 2022