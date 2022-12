Henry Cavill anuncia que no volverá a ser Superman

Fue en el mes de octubre cuando Henry Cavill hizo oficial su regreso como Superman, justo en el estreno de ‘Black Adam’, filme en el que tuvo su última aparición como el ‘Hombre de Acero’.

Y aunque la escena post créditos nos prometía una continuación del personaje en alguna secuela o un filme mas del superhéroe, sin embargo, el mismo actor ha anunciado que no regresará nuevamente en su papel como ‘Superman’, aunque dejó la puerta abierta a que puedan “trabajar juntos en el futuro” con James Gunn.

A través de sus redes sociales, Henry Cavill publicó un comunicado donde explicó que, tras una junta con James Gunn y Peter Safran, se cierra este ciclo en el Universo de DC para el actor.

Incluso por medio de Twitter, James Gunn reveló que tienen información emocionante sobre sus “primeros proyectos a principios del nuevo año”, donde asegura que el Superman de su universo estará en una “etapa anterior de la vida” de Clark Kent, razón por la que Cavill no podrá interpretarlo.

But we just had a great meeting with Henry and we’re big fans and we talked about a number of exciting possibilities to work together in the future.

— James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022