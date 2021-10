Harry Styles será Eros, hermano de Thanos

Este lunes fue el estreno mundial de ‘Eternals’, película que contará los acontecimientos que ocurrirán tras el chasquido que le quitó la vida a Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. y en la que veremos a Eros, hermano de Thanos, sorprendentemente, Harry Styles será Eros.

La inclusión del ex One Direction, en el Universo Cinematográfico de Marvel se ha convertido rápidamente en noticia en las últimas horas y es que le dará vida a Eros, un personaje totalmente opuesto al gran villano que fue Thanos, pues está relacionado con el amor.

¿Cómo se filtró que Harry Styles será Eros?

El cantante Harry Styles apareció en la escena post-créditos de ‘Eternals’, esto de acuerdo al portal TMZ, quien informó que Matt Donnelly, de Variety cometió un gran spoiler: “Donnelly dice que Harry se ha unido a la MCU como el hermano de Thanos, Eros … que es más joven que el gran mal de los ‘Vengadores’, y aparentemente es una especie de mujeriego travieso en los cómics”.

De acuerdo a los cómics, el personaje también conocido como Starfox, nació en Titán de los eternos A’Lars y Sui-San, además le hace honor a su nombre y se relaciona con todo tipo de amor, es amante de la vida, aventuras y romances, aunque no tiene buena relación con Thanos se reúnen una vez al año.

La aparición de Eros podría darle una nueva vida a Thanos, de acuerdo a los cómics mantiene una copia del cerebro del titán dentro de la mente de su hermano y puede ser empleada en caso de que muera. También el personaje ha sido parte de los ‘Vengadores’.

‘Eternals’ estará el próximo 4 de noviembre en la pantalla grande.

Por su parte, Harry Styles no acudió al gran evento debido a que está de gira en este momento y se encontraba al otro lado del país haciendo su show en Nueva York. El cantante no habría acudido a la premiere debido a que su personaje en esta ocasión no es estelar y se trata de una gran sorpresa.

¡Ya quiero verla!

