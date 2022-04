Gussy Lau levanta sospechas de truene con Ángela Aguilar

Después de la polémica que surgió por la relación de Ángela Aguilar y el compositor René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, parece ser que el breve noviazgo llegó a su fin.

Al menos eso dio a entender Ángela en el vídeo donde compartió que se sintió decepcionada por la filtración de las imágenes en las que aparecía junto al también cantante de 33 años.

Ahora, el interprete ha compartido un vídeo que internautas han especulado que se trata de un tema dedicado a Ángela Aguilar. Fue a través de su cuenta de Instagram por medio sus historia breves compartió este tema llamado “En un día de estos”.

“He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste adiós. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste no eres tú, soy yo”, es parte de la canción, en una cuenta de Twitter recuperaron el clip.