Gloria Izaguirre fue testigo de los descuidos de Alejandra Guzmán con Frida Sofía

Aunque el tema entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, parecía haberse apagado, recientemente la actriz, Gloria Izaguirre reveló haber sido testigo de los múltiples descuidos que tuvo la cantante con su hija.

En una entrevista para el programa ‘Siempre hay más’, uno de los temas que se tocó fue el de ‘Madres narcisistas’ y por supuesto, mencionaron a la famosa cantante y el problema que actualmente tiene con Frida Sofía.

Aparentemente la actriz tuvo una amistad cercana con Alejandra Guzmán, quien era poco responsable con su única hija, y lo confirmó con dos anécdotas que se han viralizado durante este fin de semana.

Ante el tema de abuso sexual que denunció Frida, la actriz volvió a dar su apoyo a Frida, ya que asegura que pudo ser abusada por amigos y no amigos de Guzmán.

“Claro que le creo (a Frida) que sí la violaron los amigos, los que no, los que sí, porque la mamá no se podía cuidar ni ella y la dejó ahí tumbada. Tiene un problema fuerte, no sé cuál sea, no soy psiquiatra”, detalló.