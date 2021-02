Enrique Guzmán revela si tuvo reacciones, tras vacunarse

Enrique Guzmán y su esposa, Rosalba Welter Portes Gil, fueron vacunados la semana pasada contra la COVID-19 y en ese momento no tuvieron reacciones o secuelas que lamentar, como ha ocurrido en otras personas que han recibido la vacuna en hospitales u otros países.

Al cantante lo vacunaron con la dosis de AstraZeneca y recientemente dio algunas declaraciones sobre cómo se sintió, tras recibir la primera dosis.

“Estamos encantados todos, ya me vacune, se vacunó mi señora. Ninguno de los dos tenemos problemas. No tenemos reacciones de ninguna especia, es decir, estamos muy alegres de todo lo que está pasando. Lo único que puede pasar es que te den un piquete y que eso no rifa de nada, pero, ¿que te haga daño y que tengas reacciones? En mi caso y el caso de mi mujer, ninguno de los dos tuvimos alguna reacción. Estamos bien”, declaró el cantante a ‘De Primera Mano’.