Frankie Muniz asegura que Bryan Cranston está preparando secuela de ‘Malcom el de enmedio’

Han pasado 16 años desde el estreno de la última temporada de ‘Malcolm el de en medio’ y la posibilidad de que regrese con una nueva entrega ha emocionado a sus fanáticos. Fue el propio Frankie Muniz quien reveló que Bryan Cranston podría estar desarrollando el guión en secreto.

Sin duda alguna ‘Malcom el de enmedio’ marcó a varias generaciones, no sólo por ser una divertida comedia de situación sino por sus personajes y momentos absurdos que a la fecha continúa vigente, incluso varios seguidores de la serie han pedido un regreso y parece ser que sus protagonistas están dispuestos a complacerlos.

Fue durante la promoción de su participación en el programa ‘Surreal Life’ de VH1 que en una entrevista con Fox News Digital, Muniz confesó nunca fue consciente del producto final hasta años recientes.

“Cuando rodaba la serie, obviamente era un niño. Hicimos siete temporadas, 151 episodios. En realidad no veía la serie cuando se emitía, pero ahora la he visto con mi esposa. Vimos los 151 episodios… Me di cuenta: ‘Vaya, esto es lo que hacíamos’… Puedo separarme de estar en ella y verla como un fan”, recordó el actor quién sufrió de una pérdida de memoria.