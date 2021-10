Eugenio Derbez responde a ‘haters’ tras polémica de ‘Acapulco’

Después de la polémica que causó la estatua de Eugenio Derbez en Acapulco tras el lanzamiento de su serie que lleva el nombre del puerto, el comediante decidió responder a quienes lo criticaron por recibir este reconocimiento.

Algunos lugareños se quejaron a tal grado de vandalizar la estatua, la cual fue un homenaje a la difusión que ha hecho Derbez al puerto, sin embargo, no les pareció correcto y alegaron que el también productor no ha hecho nada por Acapulco.

Aunque Eugenio Derbez no se había pronunciado al respecto, a través de Twitter, confrontó a un hater quien aseguró que la gente no es quien le entregó la estatua, sino la política, por lo que el actor decidió responder.

“El confundido eres tú, Gustavo Ni tú ni nadie sabe lo que piensa ‘la gente de Acapulco’. Pero lo que sí saben muchos acapulqueños es q la estatua es x la difusión q se le ha dado al puerto (y eso ayuda al turismo) en No Se Aceptan Devoluciones (la película en español + vista) y por la serie Acapulco, que puede verse en más de 100 países (checa Apple TV). Y los que no sabían, como tú, se acaban de enterar”, comentó Derbez.

Otro usuario intervino en la disputa y le dijo a Eugenio que la serie ‘Acapulco’ ni siquiera se había grabado en el puerto sino en Puerto Vallarta. A lo que respondió el comediante poniendo ejemplos de las locaciones que han usado otras grandes producciones.

Se filmó en Vallarta pq necesitábamos cerrar un hotel por 7 meses y cumplir con diversos protocolos COVID. Ahí encontramos uno.

X cierto, Cuarón no filmó Gravity en el espacio, Titanic no se filmó en el Atlántico Norte, si no en Rosarito, etc…

Si tienen + ejemplos, síganle👇🏻 https://t.co/h5jXbhcaBn

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 16, 2021