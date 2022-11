Eugenio Derbez responde a críticas de Guillermo del Toro

Recientemente Guillermo del Toro lanzó una fuerte crítica a la industria del cine en México, sobre todo por el monopolio respecto a la proyección de nuevas propuestas en las salas de cine, incluso se ofreció a pagar la cancenlada entrega de Arieles.

Fue a través de Twitter que el director mexicano, señaló que no todo se trataba de Eugenio Derbez y Omar Chaparro.

“Para todos lo que “Botean” sobre la Academia y esas cosas: Ya chole con lo de lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Marquez Abella, Lila Aviles, Fernanda Valadez, etc Digo, para que se les note menos la plantilla”, mencionó en su tuit.

Después de emitir estas declaraciones, el comediante decidió lanzar una respuesta con respeto hacia Del Toro, en una en entrevista con el programa ‘Despierta América’, el actor aclaró que Guillermo no los estaba atacando ni a él ni a Omar Chaparro.

“Tengo una amistad muy buena con Del Toro, lo que él está diciendo es que nos dejen en paz a Omar y a mí, hay otros cineastas que no solo son Derbez y Chaparro. No vale la pena engancharse, porque no es una persona que se dedique a hablar mal de nadie”, finalizó.