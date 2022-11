Hailey Bieber muestra el tamaño de su pancita ¿es de embarazo?

Después de que surgieran rumores de supuesto embarazo, Hailey Bieber decidió hablar al respecto y con una fotografía decidio enseñar su abultado vientre para despejar cualquier tipo de dudas.

Este año el matrimonio que conforman Justin Bieber y Hailey Baldwin ha pasado por varios altibajos en su estado de salud, mientras que el intérprete canadiense ha sufrido una parálisis facial por su parte la modelo padeció un ictus que le ha dejado varias secuelas.

Ahora, Hailey decidió compartir en sus redes sociales que tiene un quiste ovárico del tamaño de una manzana.

Hailey publicó en sus historias breves de Instagram una imagen donde muestra su abdomen junto varias leyendas explicando que no está embarazada: “No tengo endometriosis ni SOP, pero ya he tenido quistes en el ovario otras veces y puedo afirmar que no es algo divertido”.