Eugenio Derbez confiesa que sufrió depresión

Después de una ausencia pública a consecuencia de su accidente Eugenio Derbez ha tenido más presenciaen en eventos esta semana como la premier de ‘Avatar: the Way of water’ y a la inauguración del Instituto Cervantes en Los Ángeles.

Ahora Eugenio Derbez se encuentra en México y en su llegada al aeropuerto de la CDMX fue abordado por la prensa que lo cuestionó sobre su actual estado de salud y el comediante reveló que afortunadamente va progresando y su recuperación tardará por lo menos 6 meses y puede ser que hasta un año.

El programa ‘Venga la alegria’ compartió parte de esta entrevista donde también el actor confesó que sufrió depresión al momento de saber exactamente la lesión que tenía en el hombro ya que se le rompió en 17 partes y corría el riesgo de no volver a moverlo inluso temió perder el brazo.

“Sí me dio un poco de depresión la verdad, porque te pasan un montón de cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenias antes y me pasó que llegué a pensar que lo podía perder, porque se rompió en 17 pedazos el brazo y el hombro, pero ya estoy bien”, recalcó que animicamente también se ha recuperado.

Los Derbez pasarán las fiestas navideñas en México junto a su familia.

